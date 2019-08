Ca-Nadal! Rafa detta legge nella finale del Masters 1000 di Montreal: piegato Medvedev, lo spagnolo fa sua la Rogers Cup

Rafa Nadal vince il Masters 1000 di Montreal: il tennista spagnolo supera agilmente Medvededv e alza al cielo la quinta Rogers Cup della sua carriera

Rafa Nadal firma il bis! Dopo la vittoria nella passata stagione, ai danni di Stefanos Tsitsipas, il tennista maiorchino trionfa nuovamente nella finale del Masters 1000 di Montreal, ancora una volta contro un giovane talento del tennis. Questa volta, a farne le spese è stato Daniil Medvedev, russo classe ’96 che occupa la posizione numero 9 al mondo ed è arrivato all’ultimo atto del torneo eliminando due top 10 come Thiem e Khachanov. In finale però non c’è stata storia. Nadal ha dettato legge per 1 ora e 11 minuti, imponendosi sull’avversario con il punteggio di 6-3 / 6-0, regalandosi anche un bagel finale. Per Nadal è la quinta Rogers Cup della carriera dopo le vittorie del 2005 contro Agassi, del 2008 contro Kiefer, del 2013 contro Raonic e del 2018 contro Tsitsipas.

Valuta questo articolo