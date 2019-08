Aumenta il numero degli italiani nel main draw degli US Open: Sinner supera le qualificazioni

Un altro italiano approda al tabellone principale degli US Open: Jannik Sinner supera le qualificazioni del quarto ed ultimo Slam della stagione. Il giovane azzurro ha trionfato sullo spagnolo Mario Vilella Martinez col punteggio di 7-6, 6-0 e da lunedì sarà in gara sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York.

