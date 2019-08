Qualificazioni US Open – Seppi ce la fa: l’azzurro nel main draw dell’ultimo Slam

Seppi stacca il pass per il main draw degli US Open: superate le qualificazioni, al primo turno c’è Dimitrov

Seppi sorride in America: il tennista italiano, dopo l’eliminazione al primo turno del torneo di Winston-Salem, è riuscito a staccare il pass per il main draw degli US Open 2019. Il 35enne di Caldaro ha superato con successo le qualificazioni del quarto ed ultimo Slam della stagione, ma la fortuna non è stata molto clemente con lui: Seppi al primo turno dovrà fare i conti col bulgaro Grigor Dimitrov.

