Calciomercato PSG, niente sconti per Neymar Jr: rifiutate due super offerte di Real Madrid e Barcellona

Il club parigino avrebbe rifiutato due sontuose offerte di Real Madrid e Barcellona per Neymar, per il quale la Juventus resta alla finestra

Tutti pazzi per Neymar Jr, in uscita dal Paris Saint-Germain e al centro di questo calciomercato estivo. Sul giocatore brasiliano ci sono da tempo le big spagnole, Real Madrid e Barcellona infatti farebbero carte false per avere il campione verdeoro in rosa, deciso a cambiare aria dopo un’estate turbolenta.

Secondo l’Equipe, i blancos avrebbero presentato nei giorni scorsi un’offerta sontuosa, caratterizzata da 100 milioni di euro cash più i cartellini di Gareth Bale, Keylor Navas e James Rodriguez, inseguito da tempo dal Napoli. Niente da fare però per il Paris Saint-Germain, secco no e via con la prossima proposta, arrivata secondo la stampa catalana dall’ex club di Neymar. Prestito con diritto di riscatto fissato a 150 milioni la formula messa sul piatto dal Barcellona, anche questa rifiutata dai parigini, che valutano il proprio giocatore 250 milioni, chiedendo inoltre un obbligo di riscatto senza alcuna opzione. Difficile che i blaugrana possano spingersi a tanto, visto che proprio in questa finestra di mercato hanno sborsato una cifra ragguardevole sia per Griezmann che per De Jong, prosciugando le proprie casse. Infine, c’è da tenere d’occhio anche la Juventus, che potrebbe inserire nella trattativa, come parziale contropartita tecnica, il cartellino di Paulo Dybala.

Valuta questo articolo