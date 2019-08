Paris Saint-Germain, Leonardo fa chiarezza sul futuro di Neymar: “i colloqui sono avanti rispetto a prima”

Il brasiliano non è stato convocato per la prima di Ligue 1 tra Psg e Nimes, intanto Leonardo si è soffermato sul futuro dell’ex Barcellona

Il futuro di Neymar resta al momento alquanto incerto, il Barcellona continua a premere e anche il Real Madrid sembra intenzionato a fare la propria offerta.

Il brasiliano al momento non gioca, Tuchel infatti ha deciso di non convocarlo per la gara in programma domani sera contro il Nimes, prima giornata della nuova Ligue 1. Sul futuro del giocatore verdeoro si è soffermato il direttore sportivo Leonardo, che ha provato a fare chiarezza: “i colloqui sono avanzati rispetto a prima, ma il Psg non è ancora pronto a dare l’approvazione“. L’ex Milan non ha rivelato i club con cui si sta discutendo di Neymar, ma le due big spagnole sembrano al momento le più indiziate.

Valuta questo articolo