PSG – Si mette male: Cavani e Mbappè out per infortunio, i tempi di recupero

Che guaio per il PSG: infortunati Cavani e Mbappè, i due calciatori fuori dai giochi per diverse settimane

Si mette male per il PSG: mentre la società cerca di trovare una soluzione per risolvere il ‘caso Neymar’, dall’infermeria arrivano terribili notizie. Edinson Cavani e Mbappè sono stati costretti a lasciare in anticipo il campo ieri sera, nella sfida di Ligue1 contro il Tolosa per infortuni.

I tempi di recupero non fanno di certo sorridere la squadra parigina: seppur quelli ufficiali “saranno resi noti nei prossimi giorni”, come comunicato dal club, per il centravanti uruguaiano si parla di circa tre settimane, a causa di forti dolori all’anca destra, per l’attaccante francese, si teme non meno di un mese di stop a causa di una presunta lesione nella parte posteriore della coscia sinistra.

“Kylian Mbappè si è infortunato alla coscia sinistra. Gli esami di questa mattina hanno confermato che la sua assenza sara’ di circa 4 settimane. Edinson Cavani si è infortunato all’anca destra e ha fatto una risonanza magnetica questa mattina. I tempi di recupero verranno perfezionati nei prossimi giorni ma non e’ previsto un suo ritorno in campo prima di 3 settimane“, ha scritto il Paris Saint Germain.

