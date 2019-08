“Una prostituta lo droga tutto il giorno”, dichiarazioni shock della moglie di Caniggia! L’ex Atalanta: “fatti curare”

Caniggia accusato dalla moglie di drogarsi insieme alla nuova compagna: l’ex stella dell’Atalanta le risponde con un duro comunicato

Nei giorni scorsi, Mariana Nanis, moglie di Claudio Caniggia, ha attaccato l’ex calciatore argentino con parole di fuoco alla trasmissione TV Confrontados: “io non sono separata da mio marito, non mi sono divorziata né niente. Mio marito sta con una prostituta, una tossica che lo tiene drogato tutto il giorno. Finiranno tutti in carcere”.

Parole dure, in grado di macchiare l’immagine dell’ex calciatore dell’Atalanta. Claudio Caniggia ha deciso di replicare con un duro comunicato apparso sui social: “questo è un momento doloroso. Per me e per i miei figli. E voglio pensare che anche per la loro madre questo tipo di esposizione mediatica e di vergogna che sta promuovendo non sia piacevole. La mia vita è sempre stata questa, assolutamente trasparente. Non ho da nascondere nessun comportamento riprovevole. Ho sempre lavorato e vado avanti con lo stesso modo di fare che ho da sempre. Mi fa male che un grande amore finisca in uno show grottesco, al quale non ho alcuna intenzione di prendere parte. Forse per questo credo che sia sia necessario capire cosa le sia successo attraverso l’aiuto di uno specialista. Per capire quale curva emozionale gli ha fatto perdere la stabilità psichica e la fa comportare in una maniera così dolorosa per i suoi figli e per me. È un ragionamento molto semplice, che nasce dall’opinione comune di tutti quelli che mi conoscono e che conoscono lei. Ed è la conclusione a cui arrivano tutti quelli che da fuori assistono a questo spettacolo patetico. Forse il lavoro di quelli che conoscono bene la mente umana può dare una risposta. E al di là di questo, io continuerò a essere quello che sono e mi comporterò di conseguenza”.

