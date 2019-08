Ricomincia la Serie A, grande spettacolo con tennis e ciclismo: il programma degli eventi sportivi di agosto 2019

Tanto spettacolo nel mese di agosto: tutti gli imperdibili appuntamenti sportivi da seguire in questa calda estate

Lo sport non va mai in vacanza e anche nel mese di agosto gli appassionati potranno seguire tantissimi eventi che regaleranno tanto spettacolo. La Formula 1, dopo la gara di ieri in Ungheria, si godrà un po’ di meritato relax, ma ci sarà la MotoGp a intrattenere gli amanti della velocità dei weekend di agosto.

Occhi puntati anche all’Italia dei tuffi, che agli Europei di Kiev va a caccia del riscatto dopo la delusione dei Mondiali di Gwangju, e anche a tennis e ciclismo, che a fine mese regaleranno spettacolo con gli US Open e la Vuelta di Spagna.

Ecco il programma degli eventi sportivi di agosto:

2-4 pallavolo, Qualificazioni Olimpiche

4 – F1, Gp Ungheria

4 – MotoGp, Gp Repubblica Ceca

5-11 Beach Volley, Europei Mosca

5-11 Tuffi, Europei Kiev

8 Rugby Irlanda-Italia

9-11 Atletica, Europei a squadre

11 MotoGp, Gp Austria

14 Calcio Finale Supercoppa Europea Instabul

18 Atletica Diamond League Birmingham

20-25 Nuoto, Mondiali jrs

21-25 Canoa velocità, Mondiali

24/25/26 prima giornata di Serie A

25 Atletica, Diamond League Parigi

24-15/9, Vuelta di Spagna

25 MotoGp, Gp Gran Bretagna

21-1/9 Canottaggio, Mondiali jrs

25-1/9 Judo, Mondiali

26-8/9 Tennis, US Open

27 Atletica, Meeting Rovereto

28-1/9 Ciclismo, Mondiali mtb

29 Atletica, Diamond League Zurifo

29-1/9 equitazione Europei completo

30 Rugby, Francia-Italia

31-15/9 Basket, Mondiali in Cina

Valuta questo articolo