Prima, storica, pole position per Max Verstappen: la Red Bull vola in Ungheria, si infiamma il weekend di Budapest!

Max Verstappen si prende la prima pole position della carriera: il giovane pilota della Red Bull chiude le qualifiche del Gp d’Ungheria al primo posto, davanti a Bottas ed Hamilton

Ultima tappa prima della sosta estiva, con un buon risultato si andrà in vacanza con il sorriso, con una brutta prestazione sarà una pausa lunga, preda di dubbi e incertezze. Per evitare questa spiacevole condizione, ai piloti di F1 è toccato far bene già dalle qualifiche del Gp d’Ungheria, appuntamento conclusivo della prima metà di stagione di Formula 1. Niente sorprese in negativo fra i big, arrivati tutti nel Q3, compreso Charles Leclerc che ha messo paura ai fan Ferrari dopo essere finito a muro nel Q1.

L’ultimo stint delle qualifiche si conclude a tutto gas,con i piloti che si danno battaglia nel tentativo di abbassare il proprio crono il più possibile. Come confermato dalle previsioni della vigilia, la pista ungherese sorride alla Red Bull. Max Verstappen si conferma ancora in grandissima forma, firmando prima il miglior tempo, sottolineato dal boato dei fan olandesi, ritoccandolo poi nell’ultimo giro disponibile concluso in 1:14:572. Prima pole position della carriera, dopo 93 tentativi per il giovane pilota olandese che diventa il 100° pilota della storia ad aprire un Gp dalla prima posizione.

Alle sue spalle le Mercedes di Bottas che chiude ad appena +0.018 di distacco ed Hamilton, più lontano a +0.197. Seguono le Ferrari di Leclerc che, a dispetto dello scarso feeling manifestano con la pista, precede il compagno di scuderia Sebastian Vettel. Con Verstappen in pole domani ne vedremo delle belle: sicuri di voler andare in vacanza?

