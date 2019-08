Premier League, il Manchester City annienta il West Ham: Guardiola risponde subito a Klopp

I citizens asfaltano senza problemi il West Ham, vincendo 5-0 in trasferta e rispondendo al 4-1 di ieri del Liverpool

Il Liverpool chiama e il Manchester City risponde, gli uomini di Guardiola infatti asfaltano 5-o il West Ham nella prima giornata della nuova Premier League. Debutto semplice per i citizens, che passano subito in vantaggio con Gabriel Jesus, che sblocca il risultato dopo venticinque minuti di gioco. Per gustarsi il raddoppio bisogna aspettare la ripresa, con Sterling che fissa il risultato sul 2-0 al 51° minuto. L’esterno di Guardiola si toglie il lusso di siglare una tripletta, intervallata dal rigore di Sergio Aguero.

