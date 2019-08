Premier League – Mourinho non ha dubbi: “anche le riserve del City possono vincere il titolo”

Mourinho non ha dubbi: l’analisi del tecnico portoghese sulla Premier League

E’ iniziata la stagione 2019/2020 di Premier League. Josè Mourinho ha voluto dire la sua sul nuovo campionato, lasciando tutti a bocca aperta per le sue affermazioni: “chi può vincere la Premier League? Quattro squadre. Manchester City, Tottenham, Liverpool e…le riserve del Manchester City. Ieri ho visto la panchina del Manchester City, penso che anche il team B potrebbe lottare per il titolo“, ha dichiarato l’allenatore portoghese ai microfoni di “SkySports”.

“Poi dico una cosa ovvia, mi piacerebbe che United e Chelsea fossero a quel livello. Nel calcio c’è sempre qualcosa di impronosticabile che può accadere, ma possiamo essere d’accordo sui favoriti: una ha vinto tutto in Inghilterra, l’altra è campione d’Europa. Lo United se finisse quarto sarebbe un buon risultato. Quando dissi, arrivando secondo con lo United, che era stato uno dei migliori risultati della mia carriera, non scherzavo o giocavo, era ciò che pensavo realmente. Non avevamo fatto abbastanza durante il mercato per migliorare e vincere il campionato“, ha concluso Mourinho.

