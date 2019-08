Uno schiaffo al razzismo, Pogba durissimo sui social: “solo ignoranza, combatterò per la prossima generazione” [FOTO]

Paul Pogba lancia un appello contro il razzismo, postando sul proprio profilo Twitter una foto che lo ritrae con un neonato in braccio e la foto di Martin Luther King sullo sfondo.

Dopo gli insulti ricevuti negli ultimi giorni, il centrocampista francese ha voluto dare un segnale sui social: “i miei antenati e i miei genitori hanno sofferto per la mia generazione, per oggi farla sentire libera, farla lavorare, farle prendere l’autobus e per farla giocare al calcio. Gli insulti razzisti sono ignoranza e possono solo rendermi piu’ forte e motivato nel combattere per la prossima generazione“.

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K

— Paul Pogba (@paulpogba) August 25, 2019