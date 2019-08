Philippe Coutinho è un nuovo giocatore del Bayern Monaco: cifre e dettagli della trattativa

Philippe Coutinho è un nuovo giocatore del Bayern Monaco: prestito annuale dal Barcellona a 20 milioni e riscatto fissato a 120

Dopo settimane di lunghe trattative con diversi club, il Barcellona è finalmente riuscito a liberarsi di Philippe Coutinho, almeno per la stagione corrente. Il talento brasiliano, chiuso dall’arrivo di Griezmann, è stato scelto come possibile contropartita per Neymar, o comunque come ‘sacrifico’ utile a fare cassa. L’ex Inter è passato al Bayern Monaco, secondo Sky Deutchland, per 20 milioni di prestito oneroso e con un diritto di riscatto fissato a 120 milioni di euro.

