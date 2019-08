Vuelta di Spagna – L’Eliana-Observatorio Astrofisico de Javalambre: oggi il primo arrivo in salita! Percorso, altimetria e favoriti della 5ª tappa

Percorso, altimetria e favoriti della quinta tappa: oggi il primo arrivo in salita della Vuelta di Spagna

La Vuelta di Spagna inizia a fare sul serio: i corridori affronteranno oggi il primo arrivo in salita della corsa iberica, nella quinta tappa che li porterà da L’Eliana all’Observatorio Astrofisico de Javalambre, dopo 170 km di pedalata.

Un percorso tosto, con tre Gpm, l’ultimo dei quali farà la differenza, con un arrivo a 1950 metri. La tappa di oggi dovrebbe fare la prima selezione in classifica in particolar modo con la salita finale. Occhi puntati dunque sugli uomini di classifica, ma non è esclusa una fuga da lontano: Lopez e Quintana cercheranno di far bene, ma bisogna fare attenzione anche a Roglic, Uran, Fabio Aru e Formolo, che potrebbero dire la loro in questa prima dura tappa.

