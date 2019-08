Parma-Juventus, Nedved sostituisce Sarri in conferenza: “il mister non sta affrontando una cosa semplice…”

Il dirigente bianconero ha presentato la sfida contro il Parma al posto di Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite

Prima vigilia di campionato per la Juventus, che domani affronterà il Parma nella giornata numero uno della nuova Serie A. Assente giustificato in conferenza Maurizio Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite che gli farà saltare le prime due giornate.

Al suo posto si è presentato davanti ai media Pavel Nedved, che ha presentato così la sfida con gli emiliani: “Sarri sta svolgendo un grandissimo lavoro, siamo molto felice per lui. Crediamo che i cambiamenti che abbiamo fatto ci porteranno dei frutti nel presente e nel futuro. Non è un momento di transizione perché sappiamo di cosa è fatta la Juventus: lavoro, sacrifici e professionalità. Per questo punteremo a vincere anche quest’anno. Le idee di Sarri sono entrate nello spogliatoio. Il mister non sta affrontando una cosa semplice. Lui vorrebbe stare in campo e in ufficio tutti i giorni, ma ha bisogno di tempo. Adesso sta meglio comunque. Tutto questo crea ovvie difficoltà, ma siamo già stati senza allenatore quando c’era Conte squalificato nel 2012-2013. Sarebbe meglio avere l’allenatore in panchina ma sappiamo a cosa andiamo incontro”.

Non è mancata poi una battuta su Paulo Dybala: “di mercato si occupa Paratici, non io. Dybala non può mai essere un problema perché è un grandissimo giocatore. Maurizio lo sta usando come centravanti e lo sta facendo molto bene, ha fatto un ottimo precampionato pur partendo dopo gli altri. La sessione non è finita, ma Fabio sta facendo molto bene come sempre. Ha fatto grandi operazioni quali Danilo e Demiral. Abbiamo fatto operazioni anche in uscita. Strada facendo coglieremo delle occasioni vantaggiose per noi e per i nostri giocatori”.

