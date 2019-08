Tonfo del Paris Saint-Germain, Niang trascina il Rennes: ai campioni di Francia non basta Cavani

I parigini passano in vantaggio con il gol di Cavani, ma Niang e Del Castillo ribaltano il risultato regalando la vittoria al Rennes

Prima sconfitta in campionato per il Paris Saint-Germain che, nella seconda giornata, cade in trasferta al cospetto del Rennes. I campioni di Francia cedono 2-1 ai ragazzi di Stéphan, che si prendono una piccola rivincita dopo la sconfitta rimediata in Supercoppa poche settimane fa.

Eppure a sbloccare il punteggio sono i parigini con Cavani, che trova il pertugio giusto dopo 37 minuti di gioco. Prima della fine del primo tempo è Niang a pareggiare i conti, controllando la sfera dentro l’area e battendo Areola. Il raddoppio per il Rennes lo firma Romain Del Castillo, punta del ’96 cresciuta nel Lione che fissa il definitivo 2-1 dopo tre minuti dall’inizio della ripresa. Il PSG non riesce a trovare il pareggio, incassando così il primo ko di questa stagione.

