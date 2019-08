Paola Ferrari, che frecciata a Wanda Nara: “batterla mi ha dato una grande soddisfazione”

La conduttrice della Domenica Sportiva ha esultato sui social per aver ottenuto più ascolti di Tiki Taka in occasione della prima giornata di Serie A

Non solo le sfide in campo, la prima giornata di Serie A ha regalato un match importante anche dal punto di vista degli ascolti, con il confronto andato in scena domenica sera tra Tiki Taka e la Domenica Sportiva.

La vittoria se l’è aggiudicato il programma condotto da Paola Ferrari e Jacopo Volpi, che ha ottenuto il 7,07 di share e 838 mila spettatori contro il 5.47% e 683 mila spettatori di Tiki Taka. Una soddisfazione enorme per la conduttrice italiana, che ha espresso sui social la propria felicità per aver battuto un’avversaria in particolare: “che soddisfazione battere Wanda Nara! La DS con me e Jacopo Volpi registra il 7,07 di Share contro il 5,4 di TikiTaka. La sfida si fa interessante. Grazie a Tutti!”.

