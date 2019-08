Pallavolo, scelta l’Italia per il Torneo di Qualificazione Olimpica: i 14 azzurri convocati da Blengini

Il ct azzurro ha scelto quelli che saranno i quattordici atleti che parteciperanno al Torneo di Qualificazione Olimpica a Bari

Il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end al Pala Florio. Questo il roster:

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 2. Riccardo Sbertoli

Centrali: 17. Simone Anzani, 14. Matteo Piano, 15. Roberto Russo

Schiacciatori: 16. Oleg Antonov, 10. Filippo Lanza, 5. Osmany Juantorena, 19. Daniele Lavia

Opposti: 20. Gabriele Nelli, 9. Ivan Zaytsev (capitano)

Libero: 11. Fabio Balaso, 13. Massimo Colaci, 18. Nicola Pesaresi

Come da regolamento, prima di ogni gara, il CT deciderà i due libero che scenderanno in campo.

Le altre formazioni in campo

Serbia: 1. Aleksandar Okolic (centrale), 2. Uros Kovacevic (schiacciatore), 4. Nemanja Petric (schiacciatore, capitano), 5. Lazar Cirovic (schiacciatore), 6. Nikola Pekovic (libero), 7. Petar Krsmanovic (centrale), 8. Marko Ivovic (schiacciatore), 9. Nikola Jovovic (palleggiatore), 11. Aleksa Batak (palleggiatore), 14. Aleksandar Atanasijevic (opposto), 16. Drazen Luburic (opposto), 17. Neven Majstorovic (libero), 18. Marko Podrascanin (centrale), 20. Srecko Lisinac (centrale).

Allenatore: Nikola Grbic

I precedenti: 19 vittorie Italia, 15 vittorie Serbia. TOTALE: 34

Australia: 1. Beau Graham (centrale), 2. Arshdeep Dosanjh (palleggiatore), 4. Paul Sanderson (schiacciatore), 5. Travis Passier (centrale), 8. Trent O’Dea (centrale), 9. Max Staples (schiacciatore), 11. Luke Perry (libero), 13. Samuel Walker (schiacciatore), 15. Luke Smith (schiacciatore), 17. Paul Carroll (opposto, capitano), 18. Lincoln Alexander Williams (opposto), 22. Curtis Jeffrey Arthur Stockton (opposto), 23. James Weir (centrale), 25. Jordan Colotti (palleggiatore).

Allenatore: Mark Lebedew

I precedenti: 24 vittorie Italia, 4 vittorie Australia. TOTALE: 28

Camerun: I giocatori del Camerun sono in arrivo in queste ore. Il CT della Nazionale africana ha assicurato che entro domattina il roster sarà al completo. Pertanto la riunione tecnica per il riconoscimento degli atleti avrà luogo proprio domanial termine della quale verrà diramato il bullettin ufficiale.

I precedenti: 2 vittorie Italia. TOTALE: 2

