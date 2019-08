Pallavolo – Qualificazione olimpica maschile: l’Italia fa sognare, boom di telespettatori per gli azzurri

Qualificazione Olimpica: oltre 1 milione di telespettatori per Italia-Australia

Proseguono gli ottimi ascolti in tv dell’Italvolley, la sfida tra gli azzurri e l’Australia, andata in onda ieri in prima serata su Rai2, ha tenuto incollati davanti al video, sino al tie-break, 1 milione e 138mila spettatori, pari all’8,6% di share.

Oggi il torneo di qualificazione olimpica di Bari si chiuderà con la sfida decisiva tra Italia e Serbia, trasmessa sempre in diretta da RaiDue, a partire dalle ore 21.15. In palio c’è il pass per Tokyo 2020.

Valuta questo articolo