Pallavolo, l’Italia torna al lavoro in vista degli Europei: azzurri in raduno a Cavalese a partire da giovedì

Archiviato il Torneo di Qualificazione Olimpica con la conquista del pass per i Giochi del prossimo anno, per la Nazionale Maschile è arrivato il momento di volgere uno sguardo al prossimo evento internazionale: i Campionati Europei in programma dal 12 al 29 settembre. In vista della rassegna continentale una prima parte degli uomini di Gianlorenzo Blengini si raduneranno a Cavalese nella serata di giovedì 22 agosto.

Di questo primo gruppo faranno parte: Riccardo Sbertoli, Nicola Pesaresi, Simone Anzani, Davide Candellaro, Oreste Cavuto, Roberto Russo, Fabio Balaso, Luigi Randazzo, Gabriele Nelli e Daniele Lavia. Domenica 25 agosto, sempre in serata, arriveranno a completare il gruppo in Val di Fiemme: Osmany Juantorena, Simone Giannelli, Filippo Lanza, Massimo Colaci, Matteo Piano, Oleg Antonov e Ivan Zaytsev. Questo primo collegiale si concluderà sabato 31 agosto.

