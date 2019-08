Pallavolo, la Nazionale maschile pronta per un nuovo collegiale a Bari

Gli azzurri continuano a prepararsi in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 agosto

Con la seduta pesi di questa mattina si è concluso un altro collegiale per la Nazionale Maschile. Zaytsev e compagni usufruiranno di qualche ora di riposo prima di tornare al lavoro per un collegiale che si concluderà mercoledì 7 agosto. Il giorno stesso il Commissario Tecnico diramerà la lista dei quattordici atleti che prenderanno parte dal 9 all’11 agosto al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma al Pala Florio.

I convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposto: Ivan Zaytsev, Gabriele Nelli

Liberi: Nicola Pesaresi, Fabio Balaso, Massimo Colaci

Centrali: Simone Anzani, Matteo Piano, Roberto Russo, Alberto Polo

Schiacciatori: Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Oleg Antonov, Daniele Lavia

