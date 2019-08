Pallavolo, l’Italia stacca il pass per Tokyo 2020: le sensazioni delle azzurre e del ct Mazzanti

Felicità e soddisfazione per il ct Mazzanti e le sue ragazze dopo la qualificazione olimpica ottenuta contro l’Olanda

In una serata indimenticabile per Catania e per tutta la pallavolo italiana, le azzurre di Davide Mazzanti hanno ottenuto la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Spinta da un PalaCatania stracolmo (4500 spettatori), l’Italia ha chiuso la tre giorni siciliana battendo con un secco 3-0 (25-23, 25-17, 25-22) l’Olanda e ipotecando il pass per la rassegna a cinque cerchi. Queste le parole dei protagonisti:

DAVIDE MAZZANTI: “sono state bravissime le ragazze, non era facile, sono contento chiudiamo questo ciclo iniziato con tanta fatica ma siamo arrivati fino alla fine, in più a gennaio avranno un poco di riposo a gennaio il che era molto importante, sono state bravissime. Avevamo un a grande chance e l’abbiamo colta, ci siamo tolti un gran peso perché sia dal punto di vista fisico che a livello di programmazione dell’olimpiade, ora ci aspetta un europeo bellissimo su questo slancio e poi penseremo a preparare al meglio l’olimpiade tanto desiderata. Alle ragazze mi sento di dire solo grazie, eravamo in un momento difficile e loro hanno tirato fuori il meglio, sono state fantastiche“.

MIRIAM SYLLA: “sono felice perché lo avevo dichiarato ieri: ci stavamo impegnando per arrivare a questa partita al cento per cento. Oggi abbiamo messo in campo tanto: entusiasmo, emozione, voglia di vincere. Eravamo decise e determinate, non abbiamo lasciato tregua all’Olanda. Un po’ rosicavamo: per andare a Rio avevamo incontrato l’Olanda e avevamo perso 3-1… Il pubblico ha dato calore già dal primo passo che abbiamo fatto in campo, con il loro modo di esultare e di incitarci. Non sono mai stati nemmeno scortesi durante gli errori. Questo per noi è stato un grande aiuto“.

OFELIA MALINOV: “sono contenta, è andata ancora meglio di come ci aspettavamo. Sapevamo di avere davanti una grande squadra, ci hanno messo in difficoltà. Ma oggi penso che abbiamo sempre avuto la meglio noi: abbiamo avuto per tutto il tempo il controllo del gioco e anche quando hanno cambiato tanto siamo state brave a cambiare anche noi. Penso che siamo rimaste umili: siamo entrate in campo con la voglia di dimostrare, pensando che niente ci fosse dovuto. Poi penso che la voglia di giocare e di vincere sia cresciuta man mano“.

PAOLA EGONU: “è stata una bellissima partita, sono senza parole, emozionatissima. Adesso dobbiamo pensare a questo Europeo e il prossimo anno alle Olimpiadi. Lo scorso Europeo che abbiamo fatto ci ha mandate fuori l’Olanda, quindi diciamo che questa cosa ci è rimasta dentro. Adesso torniamo a casa, stacchiamo la testa, cosa di cui tutte abbiamo bisogno e poi ripartire con il prossimo obiettivo. Alle Olimpiadi da favorite? Non penso proprio“.

