Pallavolo – Europei 2019: debutto soft per l’Italia, le azzurre lasciano solo le briciole al malcapitato Portogallo

Vittoria schiacciante per la Nazionale Italiana femminile di pallavolo, schiacciate le portoghesi con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-14, 25-13)

L’Italia parte benissimo agli Europei femminili di pallavolo, la Nazionale azzurra guidata dal ct Mazzanti lascia solo le briciole al Portogallo, composto per lo più da giocatrici semidilettanti alla prima esperienza in una rassegna continentale. Non poteva dunque che terminare 3-0 per Egonu e compagne la sfida disputata a Lodz, in Polonia, chiusa in poco più di un’ora con il punteggio di 25-15, 25-14, 25-13. Superiore in tutti i fondamentali, l’Italia non lascia scampo alle proprie avversarie, chiudendo di fatto la pratica senza sudare e cominciando così alla grande un Europeo in cui le azzurre hanno intenzione di giocare un ruolo da protagoniste.

