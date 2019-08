Pallavolo – Europei 2019: le azzurre pronte per il debutto, domani la sfida col Portogallo

Campionato Europeo 2019 di pallavolo femminile: le azzurre domani debuttano contro il Portogallo

Lodz. Mancano meno di ventiquattro ore all’esordio dell’Italia nel Campionato Europeo femminile 2019 che si svolgerà in Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Nella prima sfida della rassegna continentale le ragazze di Davide Mazzanti, impegnate nella pool B, scenderanno in campo all’Atlas Arena di Lodza contro il Portogallo (ore 17.30): gara che sarà trasmessa in diretta su RaiDue e streaming dalla piattaforma DAZN.

L’Italia si presenta all’Europeo dopo aver centrato il grande obiettivo dell’anno: la qualificazione olimpica per Tokyo 2020. Un risultato che ha dato tanto morale al gruppo, soprattutto per come le azzurre si sono espresse nel corso della tre giorni di Catania. Oggi le vice campionesse mondiali hanno svolto il primo allenamento nell’Atlas Arena: impianto gigante capace di ospitare sino a 11300 spettatori. Nel primo pomeriggio si è aggiunta alla squadra anche la palleggiatrice Alessia Orro, ieri rimasta in Italia a causa di un controllo antidoping che non le ha permesso di prendere il volo per la Polonia. Nella tradizionale conferenza della vigilia hanno parlato in casa azzurra il ct Davide Mazzanti e la capitana Cristina Chirchella, queste le loro parole.

DAVIDE MAZZANTI: “Siamo motivatissimi, sin da inizio stagione disputare un bell’Europeo era tra i nostri obiettivi. Ci arriviamo bene e dobbiamo gestire solo alcune situazioni fisiche, ma è tutto sotto controllo. Le ragazze hanno tanta carica e il fatto di aver già ottenuto la qualificazione olimpica ci ha regalato una dose ulteriore di energie. Sono soddisfatto dell’ultimo periodo di lavoro a Roma, ho visto cambiare alcune situazioni tecniche con una velocità incredibile. Le ragazze hanno questa capacità fuori dal normale, è un po’ una loro caratteristica, quella di tirare fuori le qualità nel brevissimo periodo. Credo che le partite della fase a gironi saranno fondamentali per consolidare il nostro ritmo di gioco. Per quanto riguarda le avversarie, conosciamo Belgio e Polonia, mentre le altre saranno da scoprire e acquisiremo informazioni su di loro con il passare delle gare. Nell’Europeo 2017, più che il risultato, il rammarico è stato quello di non aver espresso la pallavolo che avevamo mostrato al Grand Prix. Questa seconda occasione vogliamo viverla al massimo. A mio avviso la squadra ha ancora margine di crescita rispetto alle partite di Catania: le ragazze nel torneo preolimpico sono state bravissime, ma possiamo limare tante cose. Sarà fondamentale crescere nel corso della manifestazione.”

CRISTINA CHIRICHELLA: “Non vediamo l’ora di iniziare, ormai manca poco. Nel gruppo c’è tanta voglia di scendere in campo e dare il massimo per andare il più avanti possibile. La squadra ha la grande consapevolezza che può ottenere un risultato importante e il fatto di aver staccato il pass olimpico ci può dare una marcia in più. Siamo soddisfatte della nostra estate e la speranza è di continuare su questa strada.

Nel corso della fase a gironi affronteremo delle avversarie con caratteristiche molto diverse, ma quello che più conta è riuscire a imporre il nostro modo di essere, esprimere la nostra pallavolo e ogni partita compiere un passo in avanti. Da diversi anni sono in nazionale e poter vivere l’atmosfera che si respira in queste competizioni è sempre qualcosa di molto emozionante”.

Italia e Portogallo nella loro storia si sono incontrate una sola volta e in quell’occasione prevalsero le azzurre.

I roster della nazionali presenti nella Pool B di Lodz sono disponibili (QUI)

Le 14 Azzurre

Alzatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro.

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie.

Schiacciatrici: Lucia Bosetti, Terry Enweonwu, Sylvia Nwakalor, Myriam Sylla, Indre Sorokaite.

Libero: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale.

Opposto: Paola Egonu.

La composizione dei quattro raggruppamenti

Pool A (Ankara): Turchia, Grecia, Francia, Bulgaria, Serbia e Finlandia.

Pool B (Lodz): Italia, Polonia, Belgio, Ucraina, Portogallo e Slovenia.

Pool C (Budapest): Croazia, Azerbaijan, Olanda, Romania, Ungheria ed Estonia.

Pool D (Bratislava): Slovacchia, Russia, Spagna, Bielorussia, Germania e Svizzera.

Il calendario delle azzurre

23/8 Italia-Portogallo (ore 17.30); 25/8 Italia-Ucraina (ore 21); 26/8 Italia-Belgio (ore 18); 27/8 Italia-Slovenia (ore 21); 29/8 Italia-Polonia (ore 21).

Le Azzurre In Tv Nella Prima Fase

Venerdì 23 agosto (ore 17.30): Italia – Portogallo, diretta su RaiDue e DAZN

Domenica 25 agosto (ore 21.00): Italia – Ucraina, diretta su RaiDue e DAZN

Lunedì 26 agosto (ore 18.00): Italia – Belgio, diretta su RaiDue e DAZN

Martedì 27 agosto (ore 21.00): Italia – Slovenia, diretta su RaiDue e DAZN

Giovedì 29 agosto (ore 20.30): Italia – Polonia, diretta su RaiTre e DAZN

Le gare trasmesse da RaiSport+HD

Venerdì 23 agosto: diretta ore 14 Belgio – Ucraina (Pool B); diretta ore 16 Serbia – Finlandia (Pool A).

Sabato 24 agosto: diretta ore 18 Belgio – Slovenia (Pool B); diretta ore 20.30 Portogallo – Slovenia (Pool B).

Domenica 25 agosto: diretta ore 18 Slovenia – Portogallo (Pool B).

Lunedì 26 agosto: differita ore 00.15 Germania – Russia (Pool D).

Martedì 27 agosto: diretta ore 18 Portogallo – Belgio (Pool B).

Mercoledì 28 agosto: diretta ore 17.30 Belgio – Polonia (Pool B), diretta ore 20 Ucraina – Slovenia (ore 20).

Giovedì 29 agosto: diretta ore 18.00 Portogallo – Ucraina (Pool B).

Le gare trasmesse da DAZN

Venerdì 23 agosto: diretta ore 13.30 Francia-Bulgaria; diretta ore 17.30 Olanda-Romania; diretta ore 20.30 Polonia-Slovenia.

Sabato 24 agosto: diretta ore 18.30 Finlandia-Turchia; diretta ore 20.30 Portogallo-Polonia.

Domenica 25 agosto: diretta ore 18.00 Slovenia-Portogallo.

Lunedì 26 agosto: diretta ore 20.30 Polonia-Ucraina.

Martedì 27 agosto: diretta ore 17.30 Spagna-Svizzera.

Mercoledì 28 agosto: diretta ore 17.30 Belgio-Polonia; diretta ore 18.30 Francia-Turchia; diretta ore 20.00 Ucraina-Slovenia.

Giovedì 29 agosto: diretta ore 18.00 Ungheria-Olanda; diretta ore 18.30 Turchia-Serbia; diretta ore 20.30 Polonia-Italia.

Valuta questo articolo