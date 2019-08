Torna lo spettacolo della Serie A, calcio d’inizio su DAZN con Roma-Genoa e Inter-Lecce: il programma del week-end

Nel week-end che sta per cominciare tornano la Serie A e la Serie B, grandi protagoniste dell’offerta di DAZN

L’attesa è finita: la Serie A TIM e la Serie BKT – grandi protagoniste dell’offerta di DAZN – ritornano in streaming live e on demand a partire da questo weekend (Clicca qui per attivare subito il tuo mese gratis). La prima giornata di Serie A TIM su DAZN si aprirà domenica 25 agosto alle ore 20:45 con un doppio appuntamento: Roma-Genoa, con l’esordio del nuovo allenatore giallorosso Paulo Fonseca, e Hellas Verona–Bologna.

Da non perdere inoltre il posticipo di lunedì 26 agosto, quando alle 20:45, la nuova Inter di Antonio Conte debutterà davanti ai propri tifosi ospitando il neopromosso Lecce di Fabio Liverani. La Serie BKT riparte invece venerdì 23 agosto alle 21:00 con l’anticipo della prima giornata tra il Pisa, al ritorno nella categoria, e il Benevento guidato in panchina da Filippo Inzaghi. Saranno ben otto gli incontri tra sabato e domenica, tra i quali spicca la sfida tra il Perugia di Massimo Oddo e il Chievo Verona, in programma domenica 25 agosto alle 21:00 in diretta dallo stadio Renato Curi. Il primo turno si concluderà lunedì 26 agosto, quando alle 21:00 il Pordenone disputerà la sua prima storica partita in Serie B affrontando, alla Dacia Arena di Udine, il Frosinone, determinato a risalire subito nella massima categoria. Su DAZN (Guarda Live su DAZN i canali di Eurosport. Attiva subito il tuo mese gratis) non ci sarà però solo spazio per il calcio italiano, in quanto gli appassionati potranno gustarsi anche le migliori partite di Liga spagnola, Ligue 1 francese, MLS americana e J1 League giapponese

Valuta questo articolo