Nuova Classifica WTA – Barty ancora in testa: Camila Giorgi guadagna 10 posizioni, bene Jasmine Paolini

Camila Giorgi guadagna 10 posizioni nonostante la finale persa a Washington, bene Jasmine Paolini: in top 10 migliora solo Sabalenka. Ecco la nuova classifica WTA

Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La nuova classifica WTA vede una top 10 pressochè invariata, con Ashleigh Barty ancora al top, davanti ad Osaka e Pliskova. L’unica variazione si ha in coda, con Sabalenka, finalista perdente di San Jose, che supera Serena Williams e da decima apre la settimana in nona posizione. Buone notizie per quanto riguarda il tennis italiano. Nonostante la finale persa a Washington, Camila Giorgi guadagna ben 10 posizioni e diventa la nuova numero 52 del ranking femminile. La semifinalista di Karlshrue, Jasmine Paolini, guadagna 14 posizione e sale in 118ª posizione, avvicinandosi sempre più alla top 100.

Questa la top 10 della Nuova Classifica WTA:

(1) Ashleigh Barty (Aus) 6.605 punti (2) Naomi Osaka (Jpn) 6.228 (3) Karolina Pliskova (Cze) 6.055 (4) Simona Halep (Rom) 5.933 (5) Kiki Bertens (Hol) 5.130 (6) Petra Kvitova (Cze) 4.785 (7) Elina Svitolina (Ucr) 4.737 (8) Sloane Stephens (Usa) 3.773 (10) Aryna Sabalenka (Blr) 3.565 (9) Serena Williams (Usa) 3.410

Valuta questo articolo