Nuova Classifica ATP – Djokovic guarda tutti dall’alto, sale Tsitsipas: Fognini fuori dalla top 10

Novak Djokovic ancora al comando della nuova classifica ATP: Tsitsipas guadagna una posizione (5°), Fognini perde la top 10 a vantaggio di Anderson

Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento della classifica mondiale maschile. Il nuovo ranking ATP presente le prime quattro posizioni praticamente invariate, con Djokovic ancora al comando, inseguito da Nadal, Federer e Thiem. Il primo cambiamento si presenta in quinta posizione, con Zverev che fa registrare un +1 ai danni di Zverev (7°), scavalcato anche da Nishikori. Completano la classifica dei migliori 10 Khachanov, Medvedev e Anderson. Resta fuori Fognini che pagara la mancata difesa del titolo di Los Cabos. Tre passi indietro per Berrettini (26°), mentre avanza di nove gradini Lorenzo Sonego (47°). Lievi progressi per Marco Cecchinato, ora numero 61, e Andreas Seppi (78°) che vede piazzarsi alle sue spalle Stefano Travaglia, 79° dopo il titolo vinto nel challenger di Sopot. Due passi indietro per Thomas Fabbiano, numero 84 e settimo azzurro in top 100.

La top 10 della nuova classifica ATP

Novak Djokovic (Srb) 12415 (–) Rafael Nadal (Esp) 7945 (–) Roger Federer (Sui) 7460 (–) Dominic Thiem (Aut) 4755 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4045 (+1) Kei Nishikori (Jpn) 4040 (+1) Alexander Zverev (Ger) 4005 (-2) Karen Khachanov (Rus) 2890 (–) Daniil Medvedev (Rus) 2745 (+1) Kevin Anderson (Rsa) 2500 (+1)

