Nuoto – Sun Yang si difende dalle accuse di doping: “fatti distorti, posso rispondere alle accuse”

Sun Yang si difende dalle accuse di doping: il nuotatore cinese pronto a provare la sua innocenza

“I miei allenamenti e e la mia vita personale sono state molto disturbate da questa situazione ed è diventato intollerabile“, con queste parole Sun Yang ha rotto il silenzio nel quale si era rinchiuso da diverse settimane dopo le nuove accuse di doping. Il nuotatore cinese è stato accusato di aver distrutto delle provette compromettenti, prima dei Mondiali di Gwangju. Sun Yang dovrà comparire davanti al TAS di Losanna ad ottobre per esporre la sua versione dei fatti. “L’opinione pubblica ha distorto i fatti“, ha scritto sui social media Sun yang, “c’è qualcosa che non posso dire, non posso rendere pubblica la verità. Ma per fortuna le telecamere di sorveglianza hanno registrato tutto, altrimenti non sarei in grado di difendermi da accuse irresponsabili“.

