Nuoto – Coppa del Mondo: Federica Pellegrini impressiona a Tokyo, la Divina in finale nei 100 dorso con il secondo crono

La nuotatrice italiana non smette di stupire e, nella piscina delle prossime Olimpiadi, vola in finale nei 100 dorso

Federica Pellegrini continua a stupire, la nuotatrice azzurra si esalta anche nella Coppa del Mondo di nuoto in corso di svolgimento a Tokyo, nella stessa piscina che l’anno prossimo ospiterà le Olimpiadi. La Divina stacca il pass per la finale dei 100 dorso in vasca lunga, ottenendo il secondo crono in 1’00”19 dopo le batterie.

Per la campionessa del mondo dei 200 sl si tratta anche del terzo miglior tempo italiano in assoluto, dopo Margherita Panziera, 58”92, e Carlotta Zofkova, 59”61). Davanti a tutti dopo le qualificazioni c’è la triolimpionica ungherese Katinka Hosszu, abile a fermare il crono in 59”97.

