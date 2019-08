Nuoto – Coppa del Mondo: Federica Pellegrini impressiona anche nei 100 sl, la Divina si arrende solo alla Campbell

La nuotatrice veneta chiude al secondo posto in 53″40, avvicinandosi sensibilmente al record italiano che già le appartiene

Federica Pellegrini chiude la tappa di Coppa del Mondo di Tokyo con un altro risultato esaltante, ottenendo un ottimo secondo posto nei 100 sl femminili. La Divina nuota in 53″40, chiudendo alle spalle della campionessa mondiale Cate Campbell, che chiude in 52″64. Un crono davvero da urlo per la Pellegrini, vicinissima al suo record italiano di 53″18. “Ho nuotato proprio bene, mi sono fatta il regalo di compleanno. E ora vacanze!” le parole della veneta, che domani rientrerà in Italia per festeggiare i suoi 31 anni.

