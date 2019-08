Non si allena per infortunio ma partecipa ad uno show televisivo: Adil Rami licenziato dal Marsiglia

Adil Rami licenziato dal Marsiglia: il giocatore non si allenava per infortunio, ma ha partecipato ad uno show televisivo. La vicenda ha mandato il club su tutte le furie

Adil Rami è ufficialmente senza squadra. Il calciatore francese, che aveva ancora due anni di contratto con l’Olympique Marsiglia, è stato… licenziato! Il motivo è singolare. Secondo quanto riporta l’Equipe, il calciatore francese avrebbe saltato gli ultimi allenamenti con il club per ‘infortunio‘ ma, contemporaneamente, sarebbe apparso nel game show televisivo ‘Fort Boyard’. La vicenda ha fatto arrabbiare il club che ha deciso di non chiudere più un occhio sui comportamenti poco professionali del giocatore. I legali del difensore hanno già fatto sapere di voler portare il club in tribunale.

