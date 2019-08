Niente salto di categoria: Alex Marquez correrà in Moto2 anche nel 2020

Alex Marquez rinnova col Team EG 0,0 Marc VDS: il fratellino di Marc sarà un pilota di Moto2 anche nel 2020

Tanto rumore per nulla: dopo i numero rumors di mercato riguardanti un possibile salto di categoria di Alex Marquez, fratello minore di Marc, è arrivata oggi la notizia che pone fine a tutti gli ‘scoop’. Alex Marquez sarà un pilota di Moto2 anche nel 2020: il 23enne spagnolo ha rinnovato il suo contratto col Team EG 0,0 Marc VDS Racing.

“Sono molto felice di poter annunciare che la prossima stagione continuerò con il Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS nella categoria Moto2. Sono molto grato per la fiducia ricevuta dalla squadra. Potrò migliorare ancora e prepararmi per realizzare il sogno di fare il salto in MotoGP“, queste le parole del giovane pilota spagnolo.

