NFL, Tom Brady non ne vuole sapere di smettere: rinnovo da 70 milioni con i New England Patriots

Il giocatore 42enne, leggenda del football americano, ha praticamente raggiunto un accordo per il rinnovo biennale del suo contratto

Non è arrivato ancora il momento di smettere per Tom Brady, leggenda vivente della NFL capace di vincere per sei volte il Super Bowl.

Il giocatore 42enne ha praticamente raggiunto un accordo per il rinnovo biennale del suo contratto, accettando la proposta fattagli pervenire dai New England Patriots. Brady guadagnerà la spaventosa cifra di 70 milioni di dollari (circa 63 milioni di euro): 8 subito come bonus per la firma, 30 per la stagione 2020 e 32 per quella successiva. Un rinnovo dettato dall’ennesima stagione da urlo del giocatore 42enne, capace di trascinare la propria squadra al successo in NFL quest’anno grazie alla vittoria per 13-3 sui Los Angeles Rams nell’ultimo Super Bowl.

