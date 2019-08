Se Neymar va via il PSG fa spesa in Serie A: occhi puntati su Dybala e Donnarumma

Se Neymar dovesse lasciare il PSG il club francese sarebbe pronto a fare la spesa in Serie A: obiettivi Paulo Dybala e Gianluigi Donnarumma

Neymar non si è rassegnato all’idea di lasciare il PSG per fare ritorno al Barcellona e il club parigino, dopo diversi tentativi fatti per trattenerlo, non si opporrebbe ad un’importante offerta di mercato che, va sottolineato, ad oggi non è ancora arrivata. La proposta del Barcellona composta da una parte cash più Coutinho, Dembele e Rakitic non convince i parigini che vorrebbero essenzialmente soldi, tanti (Neymar è valutato 200 milioni), per rinforzare la squadra partendo magari dalla… Serie A!

Secondo Mundo Deportivo infatti, il direttore sportivo Leonardo avrebbe messo sulla sua lista Paulo Dybala che, come appreso dalla trattativa per Lukaku, la Juventus ritiene tutt’altro che incedibile, e Gianluigi Donnarumma, portiere che il Milan potrebbe lasciar partire a fronte di un’offerta importante che gli consentirebbe di mettere a bilancio una plusvalenza enorme, in grado di ammorbidire le posizioni dell’UEFA e rispettare i parametri del fair play finanziario.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo