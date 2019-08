PSG-Neymar – Interviene Mbappè, il francese prova a convincere il brasiliano: “ho parlato con lui con sincerità”

Mbappè prova a convincere Neymar a restare al PGS: le parole dell’attaccante francese sul collega brasiliano

Non è ancora definito il futuro di Neymar: il calciatore brasiliano ha da tempo espresso al PSG, col quale ha ancora un anno di contratto, il desiderio di tornare al Barcellona, ma il club parigino non sembra intenzionato a cederlo. Neymar dunque sta ricorrendo a ‘dispetti’ per cercare di sfinire il PSG e convincerlo a lasciarlo andare, ma intanto c’è chi lo invita a rimanere: “quella di Neymar è una situazione che tutti conoscono bene. Si è allenato sempre con la stessa intensità; io vorrei convincerlo a rimanere. Sa cosa penso, parlo con lui sempre con sincerità, lo rispetto e lo ammiro“, ha affermato Mbappè alla vigilia della partita di Supercoppa di Francia contro il Rennes.

