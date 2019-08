Neymar diventa attore: un cameo per il brasiliano ne “La Casa di carta” [VIDEO]

Neymar attore ne “La Casa di carta”: breve cameo per il calciatore brasiliano, sarò il monaco Joao

In attesa di scoprire quale sarà il suo destino calcistico, Neymar ha deciso di intraprendere la carriera da attore, seppur per un breve cameo. “Ho potuto realizzare il mio sogno e far parte della mia serie preferita. E ora posso condividere Joao con tutti voi! Grazie La Casa di carta“, ha scritto il brasiliano ieri sera sui social.

Neymar interpreta un monaco brasiliano di nome Joao che farà la sua apparizione negli episodi 6 e 8 della terza stagione, in una nuova messa online martedì su Netflix. “Non mi piacciono nè il calcio nè le feste. Ai Mondiali, prego sempre per la nostra Selezione“, questa una delle frasi pronunciate da Neymar nei panni di Joao.

