Neymar conteso fra Real Madrid e Barcellona, entra in gioco Messi! La telefonata: “non andare al Real!”

Neymar conteso da Real Madrid e Barcellona sul mercato. Nella trattativa interviene direttamente Leo Messi con una particolare telefonata ‘anti Real’

Neymar è sempre più lontano dal PSG. La volontà del giocatore è chiara da tempo, i tifosi gli hanno dato il benservito con insulti e striscioni, mentre la società non si opporrebbe ad una sua cessione, a patto di ricevere i 200 milioni che chiede all’eventuale compratore. Ben poche squadre possono arrivare a tali cifre: infatti sul giocatore ci sono solamente Barcellona e Real Madrid, per altro decise ad abbassare il prezzo. Il giocatore vorrebbe tornare in blaugrana, ma l’offerta di Coutinho (valutato 120 milioni) più una parte cash di circa 60 milioni non convince il club parigino. Il Real Madrid invece, pur non ritenendo Neymar una priorità, punta a far leva sulla volontà del giocatore di lasciare Parigi, aspettando che il PSG abbassi le sue pretese negli ultimi giorni di mercato per presentare la propria offerta.

Per scongiurare la possibilità di vedere Neymar con la camiseta Blanca, è entrato in gioco addirittura Leo Messi. L’argentino è sempre stato molto amico del brasiliano, un rapporto nato sul campo, ma cementificatosi anche al di fuori del rettangolo verde. Con una telefonata, Messi ha cercato di strappare a Neymar la promessa di non trasferirsi al Real Madrid: chissà se il desiderio di liberarsi dalla prigione dorata dei parigini sarà più forte dell’amicizia fra ‘La Pulce’ e ‘O’Ney’…

