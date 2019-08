Neymar-Barcellona, dalla Spagna svelato un accordo segreto: PSG infuriato

Neymar e l’accordo segreto col Barcellona: il PSG infuriato dalla decisione del calciatore brasiliano

Dopo aver finalmente tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le accuse di stupro che gli hanno fatto vivere un periodo da incubo, Neymar adesso è concentrato esclusivamente sul suo futuro calcistico. Il calciatore brasiliano ha espresso al PSG il desiderio di tornare al Barcellona, ma la società francese non sembra intenzionato a cederlo. Per questo motivo Neymar le sta provando davvero tutte per spazientire il club e spingerlo a lasciarlo andare: le ultime indiscrezioni dalla Spagna parlano addirittura di un accordo segreto stretto tra il brasiliano ed il Barcellona, per il quale il calciatore avrebbe deciso di non disputare una partita ufficiale col PSG fino al termine del mercato spagnolo, che si chiuderà il 2 settembre prossimo.

Una decisione presa proprio per provare a vincere la resistenza del club parigino, che sta iniziando a spazientirsi visti i problemi creati dal calciatore brasiliano: il PSG, infatti, ha stretto degli accordi commerciali per la sua tournèe in Cina, che prevedevano proprio la presenza in campo del brasiliano. Intanto L’Equipe fa sapere che il Barcellona non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale.

