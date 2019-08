NBA – Zion Williamson fa sognare New Orleans: “io come Bryant e Nowitzki, voglio stare ai Pelicans per tutta la carriera”

Zion Williamson fa sognare i tifosi dei New Orleans Pelicans: il prodotto di Duke giura amore eterno alla franchigia del Tennessee

Deve ancora giocare 1 minuto nella lega, ma Zion Williamson ha già giurato amore eterno ai New Orleans Pelicans. Il prodotto di Duke, scelto dalla franchigia di NOLA con la first pick al Draft 2019, ha spiegato ai microfoni di Complex.com di voler emulare quanto fatto da Bryant e Nowitzki nelle loro carriere: giocare con una sola squadra dall’entrata in NBA al ritiro.

Zion ha dichiarato: “mi sono sempre detto che vorrei giocare con un solo team. Crescendo ho apprezzato quel che hanno fatto Bryant e Nowitzki, e credo che qualsiasi fan di Michael Jordan cancellerebbe volentieri la sua esperienza ai Wizards. Ci sono anche giocatori che vorrebbero restare sempre in un team ma vengono scambiati, non penso che molte persone guardano la cosa dal punto di vista del business. La mia intenzione è di restare ai Pelicans per tutta la mia carriera, ma, se succederà qualcosa, non sarà di certo perchè io non apprezzo il posto in cui gioco. E’ la natura del business”.

