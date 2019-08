NBA – Zaza Pachulia fa ritorno ai Golden State Warriors: il georgiano sarÃ  consulente della franchigia

Zaza Pachulia ritorna ai Golden State Warriors, ma questa volta non nelle vesti di giocatore: il lungo georgiano sarà consulente della franchigia

I Golden State Warriors hanno annunciato, tramite comunicato ufficiale, il ritorno di Zaza Pachulia. Il georgiano però non occuperà lo spot di centro come accaduto per due stagioni dal 2016 al 2018, vincendo due anelli, ma vestirà i panni di consulente. Scaduto il suo contratto con i Pistons infatti, Zaza Pachulia ha dato l’addio al basket riciclandosi nella nuova veste di dirigente. Gli Warriors hanno anche annunciato la promozione di Mike Dunleavy Jr. da scout ad assistente gm.

