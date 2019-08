NBA – Vince Carter non si ritira: a 42 anni giocherà ancora una stagione con gli Hawks

Vince Carter non ha intenzione di fermarsi: ‘Vincredible’, nonostante i 42 anni, ha rinnovato il suo contratto per una stagione con gli Atlanta Hawks

Vince Carter non si ferma! La carta d’identità segna il numerino 42 alla voce ‘età’, ma del resto, è pur sempre, solo, un numero che non può fermare ‘Vincredible’. Il cestista degli Hawks ha rinnovato per un’altra stagione con la franchigia di Atlanta, probabilmente l’ultima prima del ritiro. A 42 anni, Vince Carter si appresta a vivere la sua 22ª stagione in NBA, staccando Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis e Robert Parish che hanno giocato ‘solo’ 21 stagioni nella lega.

