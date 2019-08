NBA – I San Antonio Spurs omaggiano Tony Parker: sarà ritirata la sua maglia numero 9

A novembre un regalo speciale per Tony Parker: gli Spurs ritireranno la sua maglia numero 9

I San Antonio Spurs omaggiano Tony Parker: il cestista francese, dopo l’annuncio del suo addio al basket giocato, vedrà ritirata la sua maglia numero 9. Il prossimo 11 novembre, in occasione del match all’AT&T Center contro i Memphis Grizzlies, i San Antonio Spurs ritireranno la maglia dei quattro volte campione NBA.

Parker, che è leader per assist nella storia degli Spurs, secondo solo dietro a Duncan per numero di partite disputate e quarto per punti realizzati, diventa il decimo giocatore nella storia degli Spurs a vedere il proprio numero di maglia ritirato.

