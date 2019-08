NBA – Michael Porter Jr., ma che fai?! Posta i contatti personali di Adam Silver su Snapchat: i social impazziscono

Michael Porter Jr. l’ha fatta grossa: il cestista dei Nuggets posta la foto dei contatti personali di Adam Silver su Snapchat e i fan impazziscono

Non ha giocato nemmeno un minuto in NBA a causa di un problema alla schiena che l’ha tenuto fuori, dopo un’operazione, per tutta la passata stagione, ma Michael Porter Jr. è il giocatore più chiacchierato del momento. Il motivo? L’ha combinata davvero grossa! Il giocatore, presente ad una convention nella quale Adam Silver ha preso la parola, ha pensato bene di postare una foto su Snapchat. Niente di strano fin qui, se non fosse che nell’immagine erano presenti i contatti personali del commissioner NBA, finiti nelle mani di tutti i follower che ovviamente si sono dati alla pazza gioia sui social.

