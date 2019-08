NBA – J.R. Smith ancora senza squadra: rifiutata la proposta del Jiangsu

J.R. Smith ancora senza squadra dopo la fine del contratto con i Cavs: la guardia del New Jersey rifiuta un’offerta da parte del Jiangsu

J.R. Smith risulta ancora senza squadra. La guardia ex Cleveland Cavaliers, al termine del contratto che lo legava alla franchigia dell’Ohio (tagliato lo scorso luglio), ha deciso di aspettare l’offerta giusta proveniente dalla lega, ritenendosi ancora un elemento valido per diverse franchigie NBA. Offerta che ad oggi non è ancora arrivata. J.R. Smith, secondo Sportando, ha invece rifiutato una proposta da 1.6 milioni di dollari offertagli dal Jiangsu per riportarlo nella CBA dopo l’annata 2011-2012 passata allo Zhejiang.

