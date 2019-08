NBA – Infortunio DeMarcus Cousins: lesione del crociato per la stella dei Lakers

Ancora un infortunio per DeMarcus Cousins. Il cestista dei Lakers si è procurato la lesione del crociato durante un allenamento con i suoi nuovi compagni

DeMarcus Cousins è ripiombato nell’incubo. Il neo centro dei Lakers dovrà fare i conti con un brutto infortunio nelle prossime settimane. Stando a quanto riporta l’insider NBA Shams Charania, ‘Boogie’ si sarebbe procurato la lesione del crociato. L’insider EPSN Adrian Wojnarowski ha spiegato che l’infortunio sarebbe avvenuto nel corso di una partitella con alcuni compagni dei Lakers (fra i quali LeBron James) a Las Vegas. Negli ultimi anni Cousins si è rotto il tendine d’Achille in maglia Pelicans, ha subito un infortunio alla gamba che lo ha costretto a saltare praticamente tutti i Playoff con gli Warriors nella passata stagione e adesso dovrà stare fuori per diverso tempo ancor prima che la sua avventura in maglia Lakers possa iniziare.

