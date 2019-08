NBA – La speciale dieta di Andre Drummond: niente carne rossa… meglio una birra

Andre Drummond ha fatto una particolare modifica alla sua dieta: niente carne rossa, una birra al giorno ha lo stesso apporto calorico

Gli sportivi sono sempre sotto i riflettori, specialmente per quanto riguarda il loro atletismo e la loro forma fisica. Essenziale per tutti una dieta ferrea, al fine di non accumulare qualche chilo di troppo. A tal proposito, Andre Drummond potrebbe aver aperto nuove frontiere in quanto a sport e salute. Il centro dei Pistons ha spiegato di aver eliminato la carne rossa dalla sua dieta, che adesso consiste principalmente in pesce e verdura, sostituita con una birra al giorno. Drummond ha spiegato: “se questa dieta viene seguita per bene, non è un male bere una birra al giorno ed è quello che sto facendo”.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo