Napoli, De Laurentiis alza le mani: “l’Arsenal fattura cinque volte più di noi, troveremo altri Pepé”

Il presidente del Napoli ha parlato del mancato arrivo di Pepé, passato all’Arsenal per 80 milioni di euro

E’ stato per qualche settimana l’obiettivo principale per l’attacco del Napoli, ma Nicolas Pepé è finito dopo un lungo tira e molla all’Arsenal, che ha sborsato 80 milioni di euro per strapparlo al Lille.

Sulla vicenda è intervenuto da Marsiglia Aurelio De Laurentiis, che ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “l’Arsenal fattura probabilmente cinque volte il Napoli e si sarà permesso di offrirgli qualcosina in più. Pazienza, troveremo degli altri Pepé. Il vero calcio purtroppo alberga in Inghilterra. Con il ritorno di Ancelotti, di Conte, di Sarri, e poi chissà Allegri dove andrà, quest’anno siamo più forti in Italia. Ma ci vuole tempo per seminare e tornare grandi“.

