Napoli, salta la sfida contro Messi: il talento del Barcellona si infortuna in allenamento

Leo Messi non affronterà il Napoli nella tournèe americana: ‘La Pulce’ si fa male in allenamento e non partirà per gli USA con il resto della squadra

Primo allenamento e primo stop per Leo Messi. Il fuoriclasse argentino, al rientro dalle vacanze estive post Copa America, ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. ‘La Pulce’ resterà dunque a Barcellona per curarsi e non prenderà parte alla tournèe negli Stati Uniti nella quale i blaugrana affronteranno il Napoli l’8 e il 10 agosto.

