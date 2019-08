Il Napoli rovina la festa per i 120 anni del Marsiglia: Payet tira uno schiaffo ad Insigne, gli animi si accendono! [VIDEO]

Il Napoli batte il Marsiglia in amichevole nella serata in cui i francesi festeggiano 120 anni dalla fondazione del club: nel finale lo schiaffo di Payet ad Insigne rischia di far scoppiare una rissa

Finale ad alta tensione nell’amichevole fra Marsiglia e Napoli. Partita che di ‘amichevole’ ha davvero ben poco visto che al Velodrome si festeggiano i 120 anni di storia dell’OM. I francesi vogliono dunque fare bella figura, ma contro questo Napoli, ben organizzato e qualitativamente superiore, la partita risulta alquanto complicata. La rete di Mertens regala il vantaggio agli azzurri nel primo tempo, gol risultato poi decisivo per lo 0-1 con il quale si è concluso l’incontro. Conclusione che è rischiata di finire in rissa: dopo un fallo subito, Payet si gira verso Insigne e gli rifila uno schiaffo. I due sono stati prontamente divisi dall’arbitro e dai compagni prima che l’amichevole si trasformasse in ben altro…

