Napoli, Lozano si presenta e pensa già alla Juventus: “una partita che tutti vorrebbero giocare. Di solito segno al debutto…”

Hirving Lozano si presenta in conferenza stampa e commenta l’imminente sfida alla Juventus: il nuovo acquisto del Napoli pronto all’esordio, magari confermando la tradizione che lo vuole sempre in gol al debutto

Il Napoli lo inseguiva da diversi mesi, nelle ultime settimane l’affondo decisivo: Hirving Lozano è un nuovo giocatore alla corte di Ancelotti. L’esterno messicano, che fa della rapidità e della tecnica le sue armi principali, completa con Insigne, Mertens e Callejon un pacchetto di brevilinei terribili, in grado di far ammattire qualsiasi difesa.

Il nuovo esterno del Napoli si presenta in conferenza stampa mostrando grande fiducia e dicendosi pronto per l’esordio in Serie A già contro la Juventus: “sono in una squadra che vuole vincere, io voglio vincere e darò il massimo per una squadra che sta facendo benissimo negli ultimi anni. Il gioco qui è molto differente, è migliore, più veloce. Ovviamente bisogna lavorare e saranno importanti i consigli del mister, io sono qui per migliorare. Posso giocare in varie posizioni, sceglierà Ancelotti. Voglio segnare e cercare di entrare nella storia del club. Juventus-Napoli? Tanti vorrebbero giocare una partita come questa o entrare. E’ una grande squadra con grandi giocatori. Io ovviamente mi sento molto bene, poi decide l’allenatore se devo giocare o meno. Poi ho un sogno. Ho segnato sempre al debutto, sarebbe bellissimo ripetermi. Ma la cosa importante è vincere la partita”.

